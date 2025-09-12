Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:01, 12 сентября 2025Экономика

Россиянам перечислили подозрительные для банков операции

Сидоров: Банк сочтет подозрительной любую нетипичную для клиента операцию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Банк может счесть подозрительной любую операцию, которая будет не свойственна для клиента. Об этом в беседе с RT рассказал частный инвестор Федор Сидоров.

По данным эксперта, в этот список могут попасть попытки снять деньги в другом городе или в необычное время суток. Если, например, для человека не характерно снятие наличных через банкомат, потому что он использует онлайн-платежи и карту, то такое одномоментное снятие крупной суммы система отметит как сомнительное действие.

У некоторых банков в зависимости от карточного продукта действуют лимиты на снятие за раз и в сутки, уточнил Сидоров.

К слову, если клиент хочет снять 200 тысяч рублей, то в определенных случаях придется совершить четыре операции по 50 тысяч рублей, если не превышен суточный лимит. Как пояснил финансист, при необходимости снятия крупной суммы лучшим способом будет обращение в офис банка.

Ранее стало известно, что отечественным банкам разрешили ограничивать выдачу наличных. Изменения коснулись закона № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года и начали действовать с начала осени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Взрыв дрона ВСУ над российским регионом сняли на видео

    Загитова показала фото в откровенном бикини

    Новая глава МИД Британии выбрала первой страной для своего визита Украину

    Полиция пресекла в российском городе крупный канал нелегальной миграции

    Россиянин описал девушек в Венгрии словами «с такими не соскучишься»

    В северной тайге нашли след радиации

    Девушка купила куртку в секонд-хенде и обнаружила в кармане жуткую записку

    Российским банкам предсказали потери в триллионы рублей

    Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости