Россиянам перечислили подозрительные для банков операции

Сидоров: Банк сочтет подозрительной любую нетипичную для клиента операцию

Банк может счесть подозрительной любую операцию, которая будет не свойственна для клиента. Об этом в беседе с RT рассказал частный инвестор Федор Сидоров.

По данным эксперта, в этот список могут попасть попытки снять деньги в другом городе или в необычное время суток. Если, например, для человека не характерно снятие наличных через банкомат, потому что он использует онлайн-платежи и карту, то такое одномоментное снятие крупной суммы система отметит как сомнительное действие.

У некоторых банков в зависимости от карточного продукта действуют лимиты на снятие за раз и в сутки, уточнил Сидоров.

К слову, если клиент хочет снять 200 тысяч рублей, то в определенных случаях придется совершить четыре операции по 50 тысяч рублей, если не превышен суточный лимит. Как пояснил финансист, при необходимости снятия крупной суммы лучшим способом будет обращение в офис банка.

Ранее стало известно, что отечественным банкам разрешили ограничивать выдачу наличных. Изменения коснулись закона № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года и начали действовать с начала осени.