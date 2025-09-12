Россиянин описал девушек в Венгрии словами «с такими не соскучишься»

Путешествующий по миру россиянин побывал в Венгрии и описал местных девушек словами «с такими не соскучишься». Своим мнением он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этой восточноевропейской стране нет выхода к морю, поэтому местные жители отдыхают на побережьях рек, таких как Шуговица. Мужчина рассказал, что молодые и возрастные венгерки на пляжах выбирают активные виды спорта: игру с мячом, катание на сап-бордах и прыжки с трамплина. «Короче говоря, с такими девчонками не соскучишься», — добавил турист.

Также блогер подчеркнул, что жительницы Венгрии предпочитают носить «скучные» купальники черного цвета, а загорают на полотенцах, которые кладут прямо на траву. Помимо пляжного отдыха, в город на прогулку одеваются они тоже скромно. «Многие предпочитают простые летние платья и легкие сарафаны», — заметил россиянин

Путешественник рассказал, что венгерская кухня состоит из множества мучных блюд, и это также сказывается на женских фигурах. «Девушки, что называется, "в теле". Хорошо это или нет — решайте сами. Но зато, с такой девушкой никогда не останешься голодным: она точно не пропускает время обеда», — поделился наблюдениями тревел-блогер.

Ранее россиянин назвал девушек Республики Беларусь «главными красавицами Европы». Он отметил, что белоруски отличаются от жительниц стран Евросоюза хорошими фигурами.