Россиянин выстрелил в ребенка во дворе дома

Житель Улан-Удэ открыл стрельбу из пневматики и ранил девочку в спину

Житель Улан-Удэ открыл стрельбу из окна своей квартиры и ранил ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Предварительно, все произошло вечером 10 сентября. Злоумышленник открыл огонь из квартиры в сторону девочки, которая находилась во дворе дома. В итоге она получила ранение спины.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ. В квартире у него нашли несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним.

Уже решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

