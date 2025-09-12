Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 12 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин выстрелил в ребенка во дворе дома

Житель Улан-Удэ открыл стрельбу из пневматики и ранил девочку в спину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Улан-Удэ открыл стрельбу из окна своей квартиры и ранил ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Предварительно, все произошло вечером 10 сентября. Злоумышленник открыл огонь из квартиры в сторону девочки, которая находилась во дворе дома. В итоге она получила ранение спины.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ. В квартире у него нашли несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним.

Уже решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 20 годам колонии за стрельбу на парковке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Умер многолетний администратор и генменеджер «Спартака» Александр Хаджи

    Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

    Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

    Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

    В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

    Врач дал пять советов сладкоежкам

    Названо число пошедших в политику ветеранов СВО

    В МИД рассказали о попытке Украины сорвать саммит на Аляске

    В США указали на нежелание Трампа защищать Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости