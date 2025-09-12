Собаку Шуру, сбежавшую из поезда под Воронежем, нашли после шести дней поисков

Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой на станции Поворино в Воронежской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Пса породы папийон перевозили в поезде Новороссийск — Екатеринбург без хозяйки. 5 сентября во время остановки на станции Поворино под Воронежем Шуре меняли воду, в этот момент собака вырвалась из клетки и выскочила из вагона на платформу. Поймать испуганное животное не смогли. В операции по поиску сбежавшей собаки были задействованы более 20 сотрудников компании, а также волонтеры и местные жители.

Спустя шесть дней поисков Шура нашлась. В ФПК заявили: «В настоящее время животное поймано, и в ближайшее время его передадут хозяйке». Компания принесла извинения владелице животного и пообещала вернуть стоимость перевозки.

Хозяйка собаки ранее утверждала что проводник не соблюдал технику безопасности: «он открыл купе и выпустил Шуру». В ФПК, в свою очередь, настаивали на том, что за животным ухаживали согласно регламенту.

Ранее стала известна судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси. Животное полностью восстановилось после падения с 40-метровой высоты в Черное море и трех суток на скалах без пищи и воды. Теперь Муся живет у ветеринарного врача.