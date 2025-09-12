Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:34, 12 сентября 2025Моя страна

Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

Собаку Шуру, сбежавшую из поезда под Воронежем, нашли после шести дней поисков
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!»

Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой на станции Поворино в Воронежской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Пса породы папийон перевозили в поезде НовороссийскЕкатеринбург без хозяйки. 5 сентября во время остановки на станции Поворино под Воронежем Шуре меняли воду, в этот момент собака вырвалась из клетки и выскочила из вагона на платформу. Поймать испуганное животное не смогли. В операции по поиску сбежавшей собаки были задействованы более 20 сотрудников компании, а также волонтеры и местные жители.

Спустя шесть дней поисков Шура нашлась. В ФПК заявили: «В настоящее время животное поймано, и в ближайшее время его передадут хозяйке». Компания принесла извинения владелице животного и пообещала вернуть стоимость перевозки.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Хозяйка собаки ранее утверждала что проводник не соблюдал технику безопасности: «он открыл купе и выпустил Шуру». В ФПК, в свою очередь, настаивали на том, что за животным ухаживали согласно регламенту.

Ранее стала известна судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси. Животное полностью восстановилось после падения с 40-метровой высоты в Черное море и трех суток на скалах без пищи и воды. Теперь Муся живет у ветеринарного врача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости