Швырнувший об пол плачущего малыша россиянин узнал о своих перспективах

Суд дал 16 лет колонии жителю Новосибирска за убийство 10-месячного ребенка

Новосибирский областной суд огласил приговор местному жителю, швырнувшему 10-месячного малыша об пол. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и прокуратуре.

30-летний мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Он осужден на 16 лет в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что с 11 по 12 июля 2024 года новосибирец остался в квартире с сыном сожительницы. Ребенок плакал, и мужчина в раздражении бросил его на пол. В результате малыш получил травму головы, его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь до 30 июля, однако не смогли спасти мальчика.

На суде мужчина вину не признал, заявив, что ребенок выпал у него из рук и сам ударился головой.

