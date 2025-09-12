Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:13, 12 сентября 2025Силовые структуры

Швырнувший об пол плачущего малыша россиянин узнал о своих перспективах

Суд дал 16 лет колонии жителю Новосибирска за убийство 10-месячного ребенка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новосибирский областной суд огласил приговор местному жителю, швырнувшему 10-месячного малыша об пол. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и прокуратуре.

30-летний мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Он осужден на 16 лет в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что с 11 по 12 июля 2024 года новосибирец остался в квартире с сыном сожительницы. Ребенок плакал, и мужчина в раздражении бросил его на пол. В результате малыш получил травму головы, его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь до 30 июля, однако не смогли спасти мальчика.

На суде мужчина вину не признал, заявив, что ребенок выпал у него из рук и сам ударился головой.

Ранее сообщалось, что житель Московской области погасил долг в несколько миллионов рублей по алиментным платежам после возбуждения против него уголовного дела.

box#3665315

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Желание легкого заработка обернулось для россиянина колонией

    Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

    Банк России оценил напряженность на рынке труда

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости