12:29, 12 сентября 2025Силовые структуры

Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

Е1: Беглого террориста Корюкова пытаются выманить из леса голосом его подельника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ивана Корюкова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сбежал из СИЗО-1 в Екатеринбурге, не могут поймать уже 12-й день – его пытаются выманить голосом подельника. Об этом сообщает Е1.

Сейчас силовики прочесывают участки, лес и патрулируют дороги возле Чусовского тракта.

О побеге двух заключенных, осужденных за терроризм, стало известно 1 сентября. Предположительно, они взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) взяли около поселка Медный в районе Чусовского тракта. Сопротивления он не оказал. Корюкова ищут до их пор.

    Все новости