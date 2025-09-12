Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

Е1: Беглого террориста Корюкова пытаются выманить из леса голосом его подельника

Ивана Корюкова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сбежал из СИЗО-1 в Екатеринбурге, не могут поймать уже 12-й день – его пытаются выманить голосом подельника. Об этом сообщает Е1.

Сейчас силовики прочесывают участки, лес и патрулируют дороги возле Чусовского тракта.

О побеге двух заключенных, осужденных за терроризм, стало известно 1 сентября. Предположительно, они взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) взяли около поселка Медный в районе Чусовского тракта. Сопротивления он не оказал. Корюкова ищут до их пор.