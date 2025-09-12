Бывший СССР
Стало известно о ликвидации 80 процентов солдат ВСУ на одном направлении

До 80 % солдат штурмовых групп ВСУ уничтожено в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

До 80 процентов солдат штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые источники.

По словам собеседника, на сумском направлении было отражено две контратаки штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка, усиленных личным составом 119-й отдельной бригады теробороны. Бои происходили в районе Андреевки.

«В ходе отражения уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две ББМ (Боевая бронированная машина — прим. "Ленты.ру")» — сообщили в силовых структурах.

Ранее стало известно, что командование ВСУ бросило группу штурмовиков из 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), попавших в окружение на юге Юнаковки Сумской области. Уточнялось, что командование бригады прекратило все попытки помочь группе и обеспечить ее снабжение на этом участке фронта.

