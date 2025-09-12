Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:36, 12 сентября 2025Культура

Сжегший российский паспорт певец захотел выступить перед военными на СВО

Певец Шарлот хотел выступить перед военными на СВО, но получил отказ
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, захотел отправиться в зону специальной военной операции (СВО), чтобы выступить перед военными. Об этом заявил отец артиста Валерий Шарлот в разговоре с ТАСС.

«Не с автоматом же он хотел ехать, он этого не умеет. Речь шла только о том, чтобы он с бойцами общался, поднимал их боевой дух при помощи музыки», — уточнил отец музыканта. Он добавил, что артист получил отказ в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что представители стороны защиты музыканта подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано. Как указывается, артист уже несколько раз просил отправить его на фронт, хотя сам каждый раз менял решение.

В июне 2023 года певец опубликовал ролик, на котором сжигает свой российский паспорт. Тогда молодой человек заявил, что больше не считает себя гражданином России, и рассказал о решении уехать в Киев. Позднее он все-таки вернулся в РФ и был задержан. На суде он оправдывал свои действия тем, что снял скандальные видео ради хайпа.

В декабре 2024-го суд признал Шарлота виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Баканов рассказал о запусках «Роскосмоса»

    Раскрыт многомиллионный доход медицинского центра Елены Малышевой

    Желание легкого заработка обернулось для россиянина колонией

    Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

    Банк России оценил напряженность на рынке труда

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости