Сжегший российский паспорт певец захотел выступить перед военными на СВО

Певец Шарлот хотел выступить перед военными на СВО, но получил отказ

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, захотел отправиться в зону специальной военной операции (СВО), чтобы выступить перед военными. Об этом заявил отец артиста Валерий Шарлот в разговоре с ТАСС.

«Не с автоматом же он хотел ехать, он этого не умеет. Речь шла только о том, чтобы он с бойцами общался, поднимал их боевой дух при помощи музыки», — уточнил отец музыканта. Он добавил, что артист получил отказ в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что представители стороны защиты музыканта подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано. Как указывается, артист уже несколько раз просил отправить его на фронт, хотя сам каждый раз менял решение.

В июне 2023 года певец опубликовал ролик, на котором сжигает свой российский паспорт. Тогда молодой человек заявил, что больше не считает себя гражданином России, и рассказал о решении уехать в Киев. Позднее он все-таки вернулся в РФ и был задержан. На суде он оправдывал свои действия тем, что снял скандальные видео ради хайпа.

В декабре 2024-го суд признал Шарлота виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.