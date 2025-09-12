Вагнеровцы случайно оказались в одном окопе с бойцами ВСУ и провели с ними день

Экс-вагнеровец Мосейко заявил, что после штурма его бойцы нашли в норе украинцев

После штурма одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» случайно нашли в окопе двух украинцев и провели с ними день. Об этом рассказал экс-вагнеровец, Герой России Евгений Мосейко, в подчинении которого находилась дивизия ЧВК, его слова приводит «Российская газета».

По словам Мосейко, штурм, в котором участвовало одно из подчиненных ему подразделений, проходил ночью. «Группа стремительно врывается в окопы — стрельба в глухой темноте, контактный бой. Кто-то из ВСУ-шников спешно скрылся», — рассказал он. Объективно оценить последствия боя удалось лишь к рассвету — к этому времени вагнеровцы обнаружили, что в одной из лисьих нор прячутся два бойца ВСУ.

О найденных бойцах доложили Мосейко, после чего вагнеровцы дали украинцам теплую одежду и оказали первую помощь. Военнослужащие конфликтующих сторон провели в одном окопе весь день, ночью пленных можно было доставить командованию.

«Противник повержен, и нет смысла проявлять к нему агрессию. Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», — прокомментировал отношение к пленным вагнеровец.

