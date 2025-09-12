Ценности
Трансгендерная модель обнажила грудь для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка Dazed

Американская трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модель и блогерша Алекс Консани в откровенном образе снялась для журнала Dazed. Соответствующий материал появился на сайте издания.

22-летняя манекенщица предстала на одном из кадров сидящей около розовой стены. Она позировала в голубых джинсах и с голой грудью, которую прикрыла миниатюрными коричневыми кошельками. Также Консани подчеркнула глаза черной подводкой и нанесла красную помаду на губы.

В то же время модель запечатлели обнаженной с распечатанными фотографиями, которые находились на интимных местах.

Ранее в сентябре американская трансгендерная модель и актриса Индия Мур обнажила грудь на 82-м Венецианском международном кинофестивале на острове Лидо.

    Все новости