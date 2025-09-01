Ценности
12:57, 1 сентября 2025
Ценности

Трансгендерная модель обнажила грудь на Венецианском фестивале

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модель и актриса Индия Мур в откровенном виде появилась на 82-й Венецианском международном кинофестивале на острове Лидо. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

30-летняя знаменитость выбрала для мероприятия облегающее коричневое макси-платье с длинными рукавами. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала ее обнаженная грудь.

Также манекенщица надела остроносые туфли в тон и трусы с завышенной талией и нанесла на губы красную помаду.

В апреле американская трансгендерная модель и блогерша Алекс Консани в откровенном образе снялась для журнала V.

