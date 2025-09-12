Минобороны России: 10 беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью

Украина ударила 10 беспилотниками по приграничному российскому региону. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 9:15, разъяснили в Минобороны. Других подробностей об инциденте не привели.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки дрона травмы получила местная жительница. Медикам не удалось ее реанимировать.

Силы ПВО в ночь на 12 сентября нейтрализовали 221 дрон ВСУ над территорией России. Под удар в том числе попали Ленинградская и Московская, а также Брянская, Калужская, Новгородская и другие области.