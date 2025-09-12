Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 12 сентября 2025Россия

Украина ударила 10 беспилотниками по приграничному российскому региону

Минобороны России: 10 беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина ударила 10 беспилотниками по приграничному российскому региону. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 9:15, разъяснили в Минобороны. Других подробностей об инциденте не привели.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки дрона травмы получила местная жительница. Медикам не удалось ее реанимировать.

Силы ПВО в ночь на 12 сентября нейтрализовали 221 дрон ВСУ над территорией России. Под удар в том числе попали Ленинградская и Московская, а также Брянская, Калужская, Новгородская и другие области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню

    На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

    Заложивший бомбу у трассы Севастополь — Ялта попал на видео

    Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре новых таинственных сообщения

    Стало известно об обнаружении тел вдовы бойца СВО и его сына в российском регионе

    Офицер ВСУ сдался в плен и стал командиром бригады

    Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

    Лолита заступилась за Пугачеву после слов о предательстве Родины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости