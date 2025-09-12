Наука и техника
18:31, 12 сентября 2025

Обновление тайно удалило программы из Windows 11

Обновление Windows тайно удалило из ОС программы PowerShell 2.0 и WMIC
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Curt Bauer / Shutterstock / Fotodom

Обновление Windows 11 улучили в скрытом удалении встроенных в операционную систему (ОС) программ. Об этом сообщает немецкое издание PC-WELT.

В начале осени корпорация Microsoft выпустила патч KB5065426. Изучившие апдейт специалисты выяснили, что программное обеспечение (ПО) принесло несколько улучшений, но также удалило две встроенные в Windows программы. При этом в Microsoft решили не сообщать пользователям об этом.

После установки апдейта с компьютеров тайно исчезла программа PowerShell 2.0. Это инструмент с доступом к специальной командной строке Windows для опытных пользователей. С недавнего времени утилита считается устаревшей и потенциально небезопасной, поэтому Microsoft удалила ее из Windows.

Также из ОС исчезла Windows Management Instrumentation Command-Line (WMIC). Это специфический веб-инструмент, позволяющий пользователям Windows Enterprise получать информацию о компьютерах в своей сети.

Главной причиной выпуска небольшого обновления журналисты назвали необходимость подготовки ОС к выходу версии 25H2. Крупный апдейт появится в октябре.

В начале сентября ветеран Microsoft Раймонд Чен рассказал, почему в Windows 95 не было спящего режима. По его словам, такую опцию разрабатывали, однако решили не добавлять в ОС из-за проблем с совместимостью.

