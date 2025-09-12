В Армении рассказали о роли НАТО в реформировании армии

Глава Министерства обороны Армении Сурен Папикян рассказал о роли НАТО в реформировании армии республики. Его слова передает РИА Новости.

«Папикян рассказал об оборонных реформах и процессе трансформации вооруженных сил, подчеркнув важную роль НАТО в этой сфере», — передает слова Папикяна пресс-служба Министерства обороны.

В ходе встречи с аккредитованными при НАТО послами глава Минобороны обсудил перспективы развития партнерства между Арменией и альянсом и вопросы региональной и международной безопасности.

Ранее Папикян заявил, что Ереван ожидает изменения позиции партнеров по ОДКБ. До этого момента армянская сторона считает легитимным решение по заморозке членства. По его словам, республика заморозила участие в организации не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции».