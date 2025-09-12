В Кремле анонсировали региональную поездку Путина

Песков анонсировал, что Путин 12 сентября совершит региональную поездку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 12 сентября совершит региональную поездку. Анонс этого события передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства отправится в поездку во второй половине дня.

Других деталей в Кремле не предоставили.

Как пишет Telegram-канал Ria Kremlinpool, Путина ждут на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что президент России встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

В августе Путин общался в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Последний доложил президенту о состоянии социально-экономического развития региона.