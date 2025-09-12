Россия
В Кремле анонсировали региональную поездку Путина

Песков анонсировал, что Путин 12 сентября совершит региональную поездку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 12 сентября совершит региональную поездку. Анонс этого события передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства отправится в поездку во второй половине дня.

Других деталей в Кремле не предоставили.

Как пишет Telegram-канал Ria Kremlinpool, Путина ждут на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что президент России встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

В августе Путин общался в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Последний доложил президенту о состоянии социально-экономического развития региона.

