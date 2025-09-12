В Кремле анонсировали региональную поездку Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 12 сентября совершит региональную поездку. Анонс этого события передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что глава государства отправится в поездку во второй половине дня.
Других деталей в Кремле не предоставили.
Как пишет Telegram-канал Ria Kremlinpool, Путина ждут на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
До этого сообщалось, что президент России встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
В августе Путин общался в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Последний доложил президенту о состоянии социально-экономического развития региона.