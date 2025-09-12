Кремль объявил о паузе в переговорах с Украиной

Песков: Пока можно говорить о паузе на уровне переговорных групп с Украиной

На данном этапе можно говорить о паузе на уровне переговорных групп по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — объявил он.

По словам Пескова, Россия готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что Украина пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Он пояснил, что для общения сторон пока «не сложились условия».