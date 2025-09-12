Бывший СССР
Кремль объявил о паузе в переговорах с Украиной

Песков: Пока можно говорить о паузе на уровне переговорных групп с Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На данном этапе можно говорить о паузе на уровне переговорных групп по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — объявил он.

По словам Пескова, Россия готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что Украина пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Он пояснил, что для общения сторон пока «не сложились условия».

