Кремль высказался о продолжении переговоров по Украине

Пресс-секретарь Песков: Россия готова продолжать мирные переговоры по Украине

Российская сторона готова продолжать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Так о дипломатическом способе решения конфликта высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что существуют силы, которые противятся продолжению переговоров и пытаются сорвать их. К таким силам он отнес власти Евросоюза.

Ранее сообщалось, что одной из тем, которую могут обсудить Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, станет вопрос передачи территории Донецкой народной республики, остающейся под контролем Вооруженных сил Украины.