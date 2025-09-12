Бывший СССР
В МИД рассказали о попытке Украины сорвать саммит на Аляске

Мирошник: Киев пытался сорвать саммит России и США на Аляске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Власти Украины пытались сорвать саммит России и США на Аляске, атакуя мирное население в приграничных регионах России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Непосредственно перед Аляской Киев устроил целую серию атак беспилотниками по крупнейшим городам приграничья», — рассказал дипломат.

Он добавил, что Киев совершал целенаправленные удары, чтобы запугать населения и создать неприемлемую атмосферу во внутренней политике государства, а удары наносились с целью продемонстрировать символичность.

Ранее Мирошник рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на серебрянском направлении получали прямые приказы стрелять по гражданским лицам. По его словам, на радиоперехвате слышно, как один из командиров украинского подразделения дает общую установку, спущенную свыше.

