Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 12 сентября 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о войне украинских властей против миллионов сограждан

Захарова: Борясь с русским языком, Киев ведет войну с миллионами сограждан
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Борясь с использованием русского языка на Украине, Киев ведет войну против миллиона собственных граждан, которые являются его носителями. Об этом рассказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Банковая поддерживает этих "призывников", воюющих с мирными гражданами, носителями русского языка, которых на Украине миллионы», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что языковая политика Украины стала следствием поражения Киева на военном фронте. Комментируя очередную инициативу о запрете на публичное использование русского языка, Захарова предположила, что логичным завершением украинской политики станут акции по физическому вырыванию самого языка у русскоязычных граждан.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько подверглась критике со стороны соотечественников за поздравление мужа с годовщиной свадьбы на русском языке. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях, посвященный 12-летию брака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Желание легкого заработка обернулось для россиянина колонией

    Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

    Банк России оценил напряженность на рынке труда

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости