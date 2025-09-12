В МИД рассказали о войне украинских властей против миллионов сограждан

Захарова: Борясь с русским языком, Киев ведет войну с миллионами сограждан

Борясь с использованием русского языка на Украине, Киев ведет войну против миллиона собственных граждан, которые являются его носителями. Об этом рассказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Банковая поддерживает этих "призывников", воюющих с мирными гражданами, носителями русского языка, которых на Украине миллионы», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что языковая политика Украины стала следствием поражения Киева на военном фронте. Комментируя очередную инициативу о запрете на публичное использование русского языка, Захарова предположила, что логичным завершением украинской политики станут акции по физическому вырыванию самого языка у русскоязычных граждан.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько подверглась критике со стороны соотечественников за поздравление мужа с годовщиной свадьбы на русском языке. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях, посвященный 12-летию брака.