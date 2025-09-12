Россия
12:48, 12 сентября 2025Россия

В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

Минобороны отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За неделю с 6 по 12 сентября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в ведомстве, успешно атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, склады с вооружением и техники.

Помимо этого, нанесены удары по местам сборки, хранения и запуска беспилотников, цеху производства безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели. Позже он также подчеркнул, что, несмотря на удары по украинской военной инфраструктуре, Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров.

