В Нидерландах пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

В Нидерландах заявили, что бойкотируют «Евровидение» в случае участия Израиля
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Нидерланды бойкотируют международный вокальный конкурс «Евровидение-2026» в случае участия Израиля. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на голландскую телерадиокомпанию AVROTROS.

«AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа», — говорится в сообщении компании.

Представители телерадиокомпании в своем обращении также заявили, что правительство Израиля вмешалось в конкурс в 2025 году, используя его как политический инструмент.

В мае победитель «Евровидения-2025» Йоханнес Питч (JJ) потребовал исключить Израиль из песенного конкурса. Представляющий Австрию музыкант заявил, что разочарован участием Израиля и хотел бы, чтобы в следующем году конкурс в Вене прошел без представителей этой страны.

