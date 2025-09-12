Мир
12:06, 12 сентября 2025

В Нобелевском комитете высказались о премии мира для Трампа

Харпвикен: Нобелевский комитет будет независим от призывов вручить Трампу премию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Нобелевский комитет будет независим от призывов вручить американскому лидеру Дональду Трампу премию мира. Об этом заявил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен, сообщает ТАСС.

«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», — подчеркнул он.

По его словам, СМИ уделяют большое внимание отдельным кандидатам, однако это никак не влияет на обсуждения, которые ведутся в комитете.

Ранее президент США заявил, что не испытывает «страстного желания» получить Нобелевскую премию мира. При этом он добавил, что «никто в истории не сделал того, что сделал он», включая «предотвращение семи войн» и угрозы ядерного конфликта с Ираном.

