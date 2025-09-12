В Нобелевском комитете высказались о премии мира для Трампа

Харпвикен: Нобелевский комитет будет независим от призывов вручить Трампу премию

Нобелевский комитет будет независим от призывов вручить американскому лидеру Дональду Трампу премию мира. Об этом заявил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен, сообщает ТАСС.

«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», — подчеркнул он.

По его словам, СМИ уделяют большое внимание отдельным кандидатам, однако это никак не влияет на обсуждения, которые ведутся в комитете.

Ранее президент США заявил, что не испытывает «страстного желания» получить Нобелевскую премию мира. При этом он добавил, что «никто в истории не сделал того, что сделал он», включая «предотвращение семи войн» и угрозы ядерного конфликта с Ираном.