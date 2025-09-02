Мир
Трамп опроверг слухи о своем «страстном желании»

Трамп заявил, что не испытывает страстного желания получить Нобелевскую премию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает «страстного желания» получить Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал в интервью порталу Daily Caller.

«Нет. Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Даже если бы я этого жаждал, я не смог бы так сказать, так как это прозвучало бы ужасно», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что «никто в истории не сделал того, что сделал он», включая «предотвращение семи войн» и угрозы ядерного конфликта с Ираном.

Представители семи стран уже поддержали выдвижение главы США на Нобелевскую премию мира. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.

