10:19, 12 сентября 2025Россия

В Подмосковье подросток снимал видео в лесу и получил ожог ста процентов тела

РИА Новости: В Подмосковье подросток снимал видео в лесу и едва не сгорел заживо
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Подмосковье 17-летний подросток поехал в лес снимать видео с друзьями и едва не сгорел заживо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мать мальчика.

Подробности случившегося во время съемок клипа пока неизвестны. Мальчик заявил врачам, что обжегся, жаря шашлык в лесу в Одинцовском городском округе. Однако мать пострадавшего обратила внимание на то, что ожоги очень серьезные. «Он в критическом состоянии, по словам медиков, до ста процентов тела поражено», — рассказала она.

По словам женщины, у ее сына обожжены легкие и глаза, а на теле практически не осталось здоровой кожи, пригодной для пересадки. Сейчас его покрывают специальным биогелем. Врачи уже провели несколько операций, однако у подростка начались осложнения в виде пневмонии, а также сердечной и почечной недостаточности.

Мать пострадавшего решила сама выяснить обстоятельства происшествия и считает, что ее сын состоял «в неких группах», где детей якобы убеждают, «что они никто и никому не нужны», оказывая психологическое воздействие. Официально эта информация не подтверждена. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области 11-летний школьник стал жертвой взрыва боеприпаса в лесу. Как выяснили журналисты, мальчик с друзьями разжигал костер, не подозревая, что в этом месте находится мина.

