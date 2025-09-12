Экономика
09:50, 12 сентября 2025Экономика

В России заметно подорожало обслуживание китайских машин

Fit Service: Средний чек обслуживания китайских машин в РФ вырос на 11 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

По итогам первых восьми месяцев 2025 года средний чек обслуживания китайских автомобилей в России увеличился на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки примерно в 9,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.

В пятерке лидеров по количеству обращений остались Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. В модельном рейтинге больше всего просьб о ремонте или замене комплектующих поступило в отношении кроссовера Haval Jolion. Он сместил с первой строчки прошлогоднего лидера — Chery Tiggo.

В целом средняя стоимость ремонта машин в стране за отчетный период выросла на 21 процент год к году, до 11,5 тысячи рублей. Директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова объяснила разницу показателей средним возрастом машин. Так, показатель отечественных авто сейчас составляет порядка 15 лет. В то же время парк китайских авто активно обновляется, и новых автомобилей в нем больше, чем старых. Соответственно, стоимость обслуживания машин из КНР зачастую ниже, чем цена ремонта российских моделей, резюмировала эксперт.

Несмотря на более низкую стоимость обслуживания, клиенты в РФ могут столкнуться с серьезной проблемой при ремонте китайских авто. Ранее газета «Известия» сообщила о резком наращивании поставок в Россию поддельных запчастей и комплектующих из КНР. Недобросовестные производители копируют дизайн и упаковки оригинальных брендов, заимствуют фотографии деталей и торгуют ими на маркетплейсах и в онлайн-магазинах. Проблемы возникают даже у «АвтоВАЗа», который постоянно отправляет заявления в МВД на факты торговли поддельными запчастями.

