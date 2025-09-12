В России запустили процедуру банкротства Volkswagen

Московский суд принял решение о вводе процедуры банкротства Volkswagen AG

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру конкурсного производства в отношении находящегося в России имущества автоконцерна Volkswagen AG. О принятом решении запустить банкротство компании сообщает ТАСС.

Заявление в суд поступило от АО «Камея», которое выкупило долг Volkswagen AG перед АО «Автомобильный завод НАЗ» (бывшее ООО «Автозавод ГАЗ») за разрыв соглашения о контрактной сборке. Задолженность составляет 16,9 миллиарда рублей и 40 тысяч евро. Также автопроизводитель должен погасить судебные издержки на 119 тысяч рублей.

Производство по делу о банкротстве и конкурсное производство ввели на шесть месяцев, объявил судья Валерий Марасанов.

В марте Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге «Фольксваген груп рус». В апреле ограничения были частично сняты, а в мае Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО «Арт-Финанс».

Юристы Volkswagen пытались оспорить уступку долга, утверждая, что договор, подписанный в марте 2025 года, был экономически нецелесообразным. Они настаивали, что договор цессии послужил прикрытием договора дарения между коммерческими организациями, аффилированными между собой. Однако суд не принял эти аргументы во внимание.

