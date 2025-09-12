В сети появился фейковый канал губернатора Севастополя

Сообщение о втором Telegram-канале Развожаева оказалось недостоверным

Появившийся в сети второй аккаунт губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Telegram, где он призывает отдать за него голос на выборах, является фейковым и отличается от настоящего по ряду признаков.

Несколько недавних постов в фейковом аккаунте дублированы с официального, чтобы ввести в заблуждение пользователей. Последним же опубликован пост, в котором чиновник обращается к гражданам и призывает голосовать «за правильного кандидата».

На то, что аккаунт не является подлинным, указывает ряд особенностей. Во-первых, это не канал, а чат. Здесь не закрыт список участников, есть очевидные боты. Кроме того, отмечается, что канал якобы зарегистрирован в перечне Роскомнадзора. На самом же деле в перечне зарегистрирован только настоящий канал чиновника — ссылки на них отличаются лишь одной буквой в фамилии, w и v. Поддельный канал создан 10 сентября, мошенники успели накрутить более 2000 подписчиков. В свою очередь, официальный канал Развожаева ведется уже несколько лет, с 2022 года, у него более 200 тысяч подписчиков. Наконец, из якобы официальной агитации кандидата выбивается слово «выиграш» в одном из постов — «Сделав правильный выбор, ты получишь выигрыш уже сегодня».

Агитационный период в России прекращается в полночь с 11 на 12 сентября в связи с началом голосования на региональных и муниципальных выборах. В дни голосования законодательство строго запрещает любые формы предвыборной агитации, включая распространение агитационных материалов и публикацию результатов социологических опросов, связанных с выборами.

Губернатор Севастополя вместе с супругой и сыном пришли голосовать на свой избирательный участок, однако никаких агитационных призывов глава региона не делал. Он лишь отметил, что ситуация в инфополе достаточно напряженная, на Украине негативно относятся к выборам. Чиновник добавил, что в комментариях на своих страницах в соцсетях видел сотни негативных комментариев с призывами экстремистского толка.

Примечательно, что незадолго до этого появились поддельные Telegram-каналы Севастопольской городской избирательной комиссии. Председатель комиссии Нина Фаустова предупредила об этом граждан. «Мы настроены на отбивание фейков. Сейчас технологии генерации аудио-, видео-, фотоизображений, которые сложно от реальных отличить, прямо космические. (...) И не просто так мы говорим избирателям: доверяйте только официальным источникам информации», — указала она.

Это уже не первый раз, когда от имени главы региона создают аккаунты в сети. Развожаев ранее предупреждал о фейковом аккаунте в Telegram. «Такое же название, такая же аватарка. С этого аккаунта призывают подписываться на мой "второй канал". Когда люди переходят по ссылке, то попадают на инфоканал, в котором публикуются якобы новости о России и Украине», — пояснял он тогда.

Данные о втором аккаунте губернатора Севастополя в Telegram не получили распространения в российских СМИ.

Сообщение о том, что Развожаев завел второй канал в Telegram и агитирует голосовать за себя на выборах, является фейком. Канал поддельный, был создан несколько дней назад, среди участников множество ботов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».