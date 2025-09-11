Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:09, 11 сентября 2025Россия

В России начался первый день трехдневных выборов. Где и за кого голосуют граждане страны?

В России начался первый день трехдневных выборов
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклВыборы-2025

Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

В пятницу, 12 сентября, в России начинаются трехдневные выборы на региональном и муниципальном уровнях, которые завершатся Единым днем голосования 14 сентября. Первые избирательные участки уже открылись в 23:00 по московскому времени в Камчатском крае (8:00 12 сентября по местному времени), где выбирают губернатора. Граждане России в ходе примерно пяти тысяч кампаний определят руководителей более 20 регионов и депутатов 11 законодательных собраний субъектов, а также глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Голосовать могут 55 миллионов россиян

Всего выборы различных уровней состоятся в 81 регионе страны. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности в выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей, рассказали в ЦИК. Всего заместят 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Гражданам предстоит определить глав 20 регионов, и одного губернатора изберут депутаты. Также состоятся выборы депутатов 11 законодательных собраний субъектов. В 25 региональных центрах определят новый состав городских дум.

Не везде голосование будет трехдневным. Максимально возможные три дня участки будут работать в 37 регионах, два дня — в одном регионе, в остальных — только в воскресенье, 14 сентября, в Единый день голосования.

Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

Выборы губернаторов

Прямые выборы губернаторов пройдут в следующих регионах:

  • Архангельская область
  • Брянская область
  • Еврейская автономная область
  • Иркутская область
  • Калужская область
  • Камчатский край
  • Коми
  • Костромская область
  • Курская область
  • Краснодарский край
  • Ленинградская область
  • Новгородская область
  • Оренбургская область
  • Пермский край
  • Ростовская область
  • Севастополь
  • Свердловская область
  • Тамбовская область
  • Татарстан
  • Чувашия

Главу Ненецкого автономного округа изберет региональное собрание депутатов.

Выборы депутатов региональных парламентов

В 11 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов. Среди них Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области, а также Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также в 25 региональных центрах выберут депутатов городских дум. В их числе Астрахань, Владимир, Воронеж, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, Липецк, Магадан, Магас, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Орел, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Ульяновск и Чебоксары.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ДЭГ и экстерриториальное голосование в Москве

В 2025 году принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) cмогут избиратели из 24 регионов. В большинстве из них ДЭГ разрешено на всех проводимых выборах, а в остальных — только в рамках отдельных кампаний. Для участия в ДЭГ нужно подать заявление через «Госуслуги». Сроки варьируются в зависимости от региона.

Кроме того, в 2025 году в Москве впервые будут работать 14 экстерриториальных избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 19 регионов, где проводятся губернаторские выборы. Как рассказали в ЦИК, проголосовать на них изъявили желание 18 тысяч избирателей с постоянной регистрацией в Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской или Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Коми, Чувашии и Севастополе.

Список участков для экстерриториального голосования в Москве:

  • ТРЦ «Афимолл сити»
  • ТЦ «Метрополис»
  • ТРК «Форт Отрадное»
  • ТРЦ «Щелковский»
  • ТЦ «Город»
  • ТРЦ «Ривьера»
  • ТРЦ «Колумбус»
  • ТРЦ «Спектр»
  • МФК «Кунцево плаза»
  • ТЦ «Калейдоскоп»
  • ТК «Зеленоградский»
  • ТЦ «Галерея»
  • Аванзал станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии (выход 1)
  • Холл гостиницы «Дельта» (ТГК «Измайлово»)

***

В 2025 году впервые не будет довыборов в Государственную Думу. Это связано с вступлением в силу нового закона, который запрещает проводить довыборы в год, предшествующий году проведения основных выборов в нижнюю палату парламента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Выборы-2025. В России началось трехдневное голосование. Где и за кого голосуют россияне?

    Информацию об охране «Ахматом» избирательных участков в Курской области назвали фейком

    Наблюдатели подтвердили готовность к выборам в Единый день голосования

    В России 12 сентября начнутся трехдневные выборы

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    В России начался первый день трехдневных выборов. Где и за кого голосуют граждане страны?

    Российским военнослужащим повысят выплаты

    Зеленский назвал темы переговоров со спецпредставителем Трампа

    Паническое бегство министров Непала сняли на видео

    В Венгрии раскритиковали фон дер Ляйен из-за военной речи об Украине

    Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках в небе

    Отказ Капризова от контракта на 128 миллионов долларов с клубом НХЛ объяснили

    Суд в Бразилии признал экс-президента виновным по делу о заговоре

    В Британии заявили о восторге Путина из-за дронов в Польше

    Во Франции призвали к импичменту Макрона после слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости