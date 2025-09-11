В пятницу, 12 сентября, в России начинаются трехдневные выборы на региональном и муниципальном уровнях, которые завершатся Единым днем голосования 14 сентября. Первые избирательные участки уже открылись в 23:00 по московскому времени в Камчатском крае (8:00 12 сентября по местному времени), где выбирают губернатора. Граждане России в ходе примерно пяти тысяч кампаний определят руководителей более 20 регионов и депутатов 11 законодательных собраний субъектов, а также глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. Подробнее — в материале «Ленты.ру».
Голосовать могут 55 миллионов россиян
Всего выборы различных уровней состоятся в 81 регионе страны. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности в выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей, рассказали в ЦИК. Всего заместят 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Гражданам предстоит определить глав 20 регионов, и одного губернатора изберут депутаты. Также состоятся выборы депутатов 11 законодательных собраний субъектов. В 25 региональных центрах определят новый состав городских дум.
Не везде голосование будет трехдневным. Максимально возможные три дня участки будут работать в 37 регионах, два дня — в одном регионе, в остальных — только в воскресенье, 14 сентября, в Единый день голосования.
Выборы губернаторов
Прямые выборы губернаторов пройдут в следующих регионах:
- Архангельская область
- Брянская область
- Еврейская автономная область
- Иркутская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Коми
- Костромская область
- Курская область
- Краснодарский край
- Ленинградская область
- Новгородская область
- Оренбургская область
- Пермский край
- Ростовская область
- Севастополь
- Свердловская область
- Тамбовская область
- Татарстан
- Чувашия
Главу Ненецкого автономного округа изберет региональное собрание депутатов.
Выборы депутатов региональных парламентов
В 11 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов. Среди них Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области, а также Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Также в 25 региональных центрах выберут депутатов городских дум. В их числе Астрахань, Владимир, Воронеж, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, Липецк, Магадан, Магас, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Орел, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Ульяновск и Чебоксары.
ДЭГ и экстерриториальное голосование в Москве
В 2025 году принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) cмогут избиратели из 24 регионов. В большинстве из них ДЭГ разрешено на всех проводимых выборах, а в остальных — только в рамках отдельных кампаний. Для участия в ДЭГ нужно подать заявление через «Госуслуги». Сроки варьируются в зависимости от региона.
Кроме того, в 2025 году в Москве впервые будут работать 14 экстерриториальных избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 19 регионов, где проводятся губернаторские выборы. Как рассказали в ЦИК, проголосовать на них изъявили желание 18 тысяч избирателей с постоянной регистрацией в Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской или Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Коми, Чувашии и Севастополе.
Список участков для экстерриториального голосования в Москве:
- ТРЦ «Афимолл сити»
- ТЦ «Метрополис»
- ТРК «Форт Отрадное»
- ТРЦ «Щелковский»
- ТЦ «Город»
- ТРЦ «Ривьера»
- ТРЦ «Колумбус»
- ТРЦ «Спектр»
- МФК «Кунцево плаза»
- ТЦ «Калейдоскоп»
- ТК «Зеленоградский»
- ТЦ «Галерея»
- Аванзал станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии (выход 1)
- Холл гостиницы «Дельта» (ТГК «Измайлово»)
***
В 2025 году впервые не будет довыборов в Государственную Думу. Это связано с вступлением в силу нового закона, который запрещает проводить довыборы в год, предшествующий году проведения основных выборов в нижнюю палату парламента.