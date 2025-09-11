В России начался первый день трехдневных выборов. Где и за кого голосуют граждане страны?

В России начался первый день трехдневных выборов

В пятницу, 12 сентября, в России начинаются трехдневные выборы на региональном и муниципальном уровнях, которые завершатся Единым днем голосования 14 сентября. Первые избирательные участки уже открылись в 23:00 по московскому времени в Камчатском крае (8:00 12 сентября по местному времени), где выбирают губернатора. Граждане России в ходе примерно пяти тысяч кампаний определят руководителей более 20 регионов и депутатов 11 законодательных собраний субъектов, а также глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Голосовать могут 55 миллионов россиян

Всего выборы различных уровней состоятся в 81 регионе страны. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности в выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей, рассказали в ЦИК. Всего заместят 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Гражданам предстоит определить глав 20 регионов, и одного губернатора изберут депутаты. Также состоятся выборы депутатов 11 законодательных собраний субъектов. В 25 региональных центрах определят новый состав городских дум.

Не везде голосование будет трехдневным. Максимально возможные три дня участки будут работать в 37 регионах, два дня — в одном регионе, в остальных — только в воскресенье, 14 сентября, в Единый день голосования.

Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

Выборы губернаторов

Прямые выборы губернаторов пройдут в следующих регионах:

Архангельская область

Брянская область

Еврейская автономная область

Иркутская область

Калужская область

Камчатский край

Коми

Костромская область

Курская область

Краснодарский край

Ленинградская область

Новгородская область

Оренбургская область

Пермский край

Ростовская область

Севастополь

Свердловская область

Тамбовская область

Татарстан

Чувашия

Главу Ненецкого автономного округа изберет региональное собрание депутатов.

Выборы депутатов региональных парламентов

В 11 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов. Среди них Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области, а также Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также в 25 региональных центрах выберут депутатов городских дум. В их числе Астрахань, Владимир, Воронеж, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, Липецк, Магадан, Магас, Махачкала, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Орел, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Ульяновск и Чебоксары.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ДЭГ и экстерриториальное голосование в Москве

В 2025 году принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) cмогут избиратели из 24 регионов. В большинстве из них ДЭГ разрешено на всех проводимых выборах, а в остальных — только в рамках отдельных кампаний. Для участия в ДЭГ нужно подать заявление через «Госуслуги». Сроки варьируются в зависимости от региона.

Кроме того, в 2025 году в Москве впервые будут работать 14 экстерриториальных избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 19 регионов, где проводятся губернаторские выборы. Как рассказали в ЦИК, проголосовать на них изъявили желание 18 тысяч избирателей с постоянной регистрацией в Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской или Тамбовской областях, Еврейской автономной области, Камчатском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Коми, Чувашии и Севастополе.

Список участков для экстерриториального голосования в Москве:

ТРЦ «Афимолл сити»

ТЦ «Метрополис»

ТРК «Форт Отрадное»

ТРЦ «Щелковский»

ТЦ «Город»

ТРЦ «Ривьера»

ТРЦ «Колумбус»

ТРЦ «Спектр»

МФК «Кунцево плаза»

ТЦ «Калейдоскоп»

ТК «Зеленоградский»

ТЦ «Галерея»

Аванзал станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии (выход 1)

Холл гостиницы «Дельта» (ТГК «Измайлово»)

***

В 2025 году впервые не будет довыборов в Государственную Думу. Это связано с вступлением в силу нового закона, который запрещает проводить довыборы в год, предшествующий году проведения основных выборов в нижнюю палату парламента.