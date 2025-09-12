Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 12 сентября 2025Мир

В США раскрыли главный страх НАТО

Профессор Миршаймер: Поражение Украины является главным страхом НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Поражение Украины в конфликте с Россией является главным страхом стран НАТО. С таким заявлением в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Видео доступно в соцсети Х.

«Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять», — пояснил ученый.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится до полной победы России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Путин порассуждал на тему мира будущего

    Невестка Виктории Бекхэм обнажила грудь в рекламе для бренда

    Путин назвал одну из важнейших задач культуры

    На Западе заявили об усиливающейся критике курса НАТО по Украине

    ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе

    В Германии заявили об угрозе быть втянутыми в конфликт с Россией

    В деле о чемоданах с останками женщин появился подозреваемый

    Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов прокомментировал новые обвинения в свой адрес

    Шлеменко проиграл поединок за звание чемпиона RCC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости