Профессор Миршаймер: Поражение Украины является главным страхом НАТО

Поражение Украины в конфликте с Россией является главным страхом стран НАТО. С таким заявлением в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Видео доступно в соцсети Х.

«Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять», — пояснил ученый.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится до полной победы России.