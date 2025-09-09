Политолог Грег Саймонс: Конфликт на Украине продолжится до полной победы России

Конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится до полной победы России. Об этом комментарии «Ленте.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«В нынешних условиях более вероятно продолжение конфликта вплоть до полного и сокрушительного поражения Украины», — заметил он.

К этому ведет, с одной стороны, зависимость Украины от своих партнеров — США и европейских стран. Они в свою очередь готовы к продолжению боевых действий, указал политолог. При этом, например, популярный среди экспертов «корейский сценарий» не снимет проблему безопасности для России, не удовлетворит обе стороны.

