Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 9 сентября 2025МирЭксклюзив

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Политолог Грег Саймонс: Конфликт на Украине продолжится до полной победы России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится до полной победы России. Об этом комментарии «Ленте.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«В нынешних условиях более вероятно продолжение конфликта вплоть до полного и сокрушительного поражения Украины», — заметил он.

К этому ведет, с одной стороны, зависимость Украины от своих партнеров — США и европейских стран. Они в свою очередь готовы к продолжению боевых действий, указал политолог. При этом, например, популярный среди экспертов «корейский сценарий» не снимет проблему безопасности для России, не удовлетворит обе стороны.

Ранее Грег Саймонс перечислил сложности финского сценария для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Финляндия в 1944 году была гораздо более независимой в принятии решений о завершении военных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    Защита осужденной за фейки московского педиатра попросила отменить приговор

    Антонов отказался петь «под фанеру» на фоне проблем со здоровьем

    Российские автопроизводители попросили поднять цены на иностранные машины

    На Западе раскрыли преимущество России в борьбе с ПВО Украины

    Арестованные за секс с тремя школьниками учительницы оказались подругами

    Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

    Стало известно об участии японских наемников в боях на Украине

    Россиянин описал туристок на курорте Европы фразой «купальники скромные, а девушки — нет»

    Опубликованы кадры мощного пожара в дельфинарии в Краснодарском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости