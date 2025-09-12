В США указали на нежелание Трампа защищать Европу

NYT: Инцидент с дронами в Польше показал отстраненность Трампа от защиты Европы

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы защищать Европу, о чем свидетельствует инцидент с дронами на территории Польши. Такое мнение выразила американская газета The New York Times.

В материале отметили, что Трамп отреагировал на случившееся так, будто от США ничего не зависит. «Это стало последним примером того, когда [США] заняли позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа», — обратили внимание в статье на нежелание президента США защищать Европу.

Как добавили в материале, для России это может стать сигналом, что Трамп перекладывает вопрос безопасности европейских стран на плечи ее жителей. NYT напомнила, что в 2022 году, когда на территорию Польши попала украинская ракета, Соединенные Штаты выразили готовность защищать «каждый дюйм территории НАТО».

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск уточнил, что всего удалось обнаружить 19 дронов. В Польше обвинили в произошедшем Москву. В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. В ведомстве подчеркнули, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.