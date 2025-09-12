В ЦБ призвали выдавать льготную ипотеку адресно

Набиуллина: Льготные программы кредитования должны быть адресными

Льготные кредитные программы в России должны быть адресными и четко сфокусированными. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

В противном случае программы потребуют значительных бюджетных расходов, которые будут отвлекать средства от других приоритетных направлений. Это отвлечет ресурсы от социальных и инвестиционных проектов.

Глава Центробанка (ЦБ) ответила на вопрос журналистов о выделении дополнительных средств в размере 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ в начале сентября. Она заявила, что это не расширение льготной программы, а необходимые средства на проценты по уже ранее выданным льготным кредитам из-за выросших ставок.

В настоящее время правительство концентрирует свои льготные программы на приоритетных направлениях: поддержка конкретных категорий граждан, конкретных отраслей экономики, где в этот момент поддержка действительно нужна, считают в ЦБ.

По словам главы регулятора, льготные ипотечные программы с 2020 года по настоящее время привели к удвоению стоимости жилья в России. Объемы строительства при этом выросли всего на 10 процентов.