16:54, 12 сентября 2025Экономика

Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки

Набиуллина: Льготные ипотечные программы привели к росту стоимости жилья вдвое
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Льготные ипотечные программы с 2020 года по настоящее время привели к удвоению стоимости жилья в России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Объемы строительства при этом выросли всего на 10 процентов с начала 2020 года. «Доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — рассказала глава Центробанка (ЦБ).

При этом глава ЦБ подчеркнула, что этот пример показывает, к чему приводит попытка искусственно поддержать спрос без учета возможностей предложения на рынке жилья.

По итогам заседания в пятницу, 12 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. Финансовые организации отреагировали на решение регулятора: банк ВТБ заявил о решении снизить ставки по рыночной ипотеке. При этом в ВТБ указали на ведущую роль льготной ипотеки на рынке жилья: по итогам года на госпрограммы придется три из четырех ипотечных сделок, спрогнозировали там.

