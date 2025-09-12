ВТБ решил снизить ставки по ипотеке после решения ЦБ

Банк ВТБ собирается снизить ставки по ипотеке после решения Банка России по ключевой ставке. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Банк уже снизил ставки по потребительским кредитам сразу на четыре процентных пункта. В ближайшее время также планируется улучшить условия по автокредитным программам.
По оценкам финансовой организации, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Рост рынка во втором полугодии 2025 года ожидается на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 триллиона рублей) и кредиты наличными (2,3 триллиона рублей). Рыночные ипотечные программы останутся высокими, несмотря на снижение ставки — основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется три из четырех ипотечных сделок в России, спрогнозировали в ВТБ.
Во второй половине августа 2025 года медианная реальная ставка по рыночным кредитам на жилье в России составила 22,4 процента. Так, если заемщик берет ипотеку на 4,5 миллиона рублей с минимальным первоначальным взносом 10 процентов на 308 месяцев, переплата превысит 21,5 миллиона рублей.
Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 12 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых.