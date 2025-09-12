ВТБ решил снизить ставки по ипотеке после решения ЦБ

Банк ВТБ снизит ставки по ипотеке после решения Банка России по ключевой ставке

Банк ВТБ собирается снизить ставки по ипотеке после решения Банка России по ключевой ставке. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк уже снизил ставки по потребительским кредитам сразу на четыре процентных пункта. В ближайшее время также планируется улучшить условия по автокредитным программам.

По оценкам финансовой организации, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Рост рынка во втором полугодии 2025 года ожидается на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 триллиона рублей) и кредиты наличными (2,3 триллиона рублей). Рыночные ипотечные программы останутся высокими, несмотря на снижение ставки — основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется три из четырех ипотечных сделок в России, спрогнозировали в ВТБ.

Во второй половине августа 2025 года медианная реальная ставка по рыночным кредитам на жилье в России составила 22,4 процента. Так, если заемщик берет ипотеку на 4,5 миллиона рублей с минимальным первоначальным взносом 10 процентов на 308 месяцев, переплата превысит 21,5 миллиона рублей.

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 12 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых.