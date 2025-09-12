Ведущий европейского канала не дал российскому послу рассказать о расследовании в Буче

Ведущий SVT не дал послу Беляеву рассказать о расследовании ситуации в Буче

Ведущий шведского телеканала SVT не дал российскому послу в Стокгольме Сергею Беляеву рассказать о расследовании событий в Буче. Об этом в Telegram-канале сообщило МИД России.

Уточняется, что посол дал интервью программе «30 минут» на канале SVT. В ходе беседы был затронут вопрос об обвинениях в адрес России в причастности к событиям в Буче в апреле 2022 года.

«Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследование по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — заявили в МИД РФ.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал от ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. По его словам, в противном случае соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.

Перед этим глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор не может получить список фамилий людей, чьи тела были найдены на улицах в Буче. Министр добавил, что никто не собирается вести расследование событий в этом городе.