Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:57, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Ведущий европейского канала не дал российскому послу рассказать о расследовании в Буче

Ведущий SVT не дал послу Беляеву рассказать о расследовании ситуации в Буче
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сергей Беляев

Сергей Беляев. Кадр: NewsVoice / YouTube 

Ведущий шведского телеканала SVT не дал российскому послу в Стокгольме Сергею Беляеву рассказать о расследовании событий в Буче. Об этом в Telegram-канале сообщило МИД России.

Уточняется, что посол дал интервью программе «30 минут» на канале SVT. В ходе беседы был затронут вопрос об обвинениях в адрес России в причастности к событиям в Буче в апреле 2022 года.

«Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследование по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — заявили в МИД РФ.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал от ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. По его словам, в противном случае соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.

Перед этим глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор не может получить список фамилий людей, чьи тела были найдены на улицах в Буче. Министр добавил, что никто не собирается вести расследование событий в этом городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал одну из важнейших задач культуры

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Путин порассуждал на тему мира будущего

    Невестка Виктории Бекхэм обнажила грудь в рекламе для бренда

    На Западе заявили об усиливающейся критике курса НАТО по Украине

    ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе

    В Германии заявили об угрозе быть втянутыми в конфликт с Россией

    В деле о чемоданах с останками женщин появился подозреваемый

    Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов прокомментировал новые обвинения в свой адрес

    Шлеменко проиграл поединок за звание чемпиона RCC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости