Волочкова отвергла совет Шаляпина встречаться с пожилым мужчиной

Волочкова отказалась следовать совету Шаляпина и встречаться с пожилым мужчиной

Российская артистка балета Анастасия Волочкова отказалась следовать совету певца и шоумена Прохора Шаляпина и вступать в отношения с пожилым мужчиной. Ее цитирует Ura.ru.

Балерина подчеркнула, что исполнитель является ее близким другом и она ему очень доверяет. «Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен? Дело совсем не в возрасте, а человеческих качествах и достоинстве. Но в целом я окружена молодыми людьми, я и сама молода и выгляжу прекрасно», — заявила Волочкова, подчеркнув, что общается с разными людьми, вне зависимости от возраста.

