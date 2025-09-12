Культура
18:16, 12 сентября 2025

Волочкова отвергла совет Шаляпина встречаться с пожилым мужчиной

Волочкова отказалась следовать совету Шаляпина и встречаться с пожилым мужчиной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская артистка балета Анастасия Волочкова отказалась следовать совету певца и шоумена Прохора Шаляпина и вступать в отношения с пожилым мужчиной. Ее цитирует Ura.ru.

Балерина подчеркнула, что исполнитель является ее близким другом и она ему очень доверяет. «Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен? Дело совсем не в возрасте, а человеческих качествах и достоинстве. Но в целом я окружена молодыми людьми, я и сама молода и выгляжу прекрасно», — заявила Волочкова, подчеркнув, что общается с разными людьми, вне зависимости от возраста.

Ранее Шаляпин рассказал о предварительном размере будущей пенсии. Исполнитель заявил, что у него есть трудовая книжка, в которой накопилось 17 лет стажа.

