Вскрыта схема незаконного ввоза в Россию мотоциклов

ФТС: Заказы на мотоциклы в рамках серых схем оформлялись через мессенджеры

В России вскрыли серую схему ввоза в страну мотоциклов, квадроциклов и другой техники. Об этом, сообщило РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Оказалось, что эти товары завозились в Россию по заказам, принятым организованными группами через мессенеджеры. Потом технику доставляли через границу ЕАЭС в Россию без таможенного оформления, платежей, получения электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) и с уклонением от уплаты налогов. Оплата же производилась переводами на карты физических лиц или криптовалютой.

Таможенники обратили внимание, что такие скутеры и прочие транспортные средства в большинстве случаев оказались очень низкого качества. Это означает, что их эксплуатация может поставить под угрозу жизнь и здоровье потребителей. Всего с января по август незаконно ввезенными через границу признали четыре тысячи единиц такой техники.

По итогам июля 2025 года суммарные объемы реализации подержанных мотоциклов в России выросли на 6,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки 15 920 единиц.