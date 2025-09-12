ВСУ выпустили в сторону российских объектов 1488 БПЛА

Минобороны России: За неделю системы ПВО сбили 1488 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю применили для ударов по российским объектам почти полторы тысячи беспилотников самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1488 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо того, украинские войска наносили удары авиабомбами, ракетами и реактивными системами залпового огня (РСЗО). Так, системы ПВО сбили 19 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые дальнобойные ракеты «Нептун».

Военнослужащим группировки войск «Днепр» и силам Черноморского флота также удалось уничтожить восемь безэкипажных катеров ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на пятницу, 12 сентября, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над 13 регионами России 221 летательный аппарат украинских войск. По данным Минобороны, больше всего дронов — 85 — сбили над Брянской областью.