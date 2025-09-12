Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 12 сентября 2025Россия

ВСУ выпустили в сторону российских объектов 1488 БПЛА

Минобороны России: За неделю системы ПВО сбили 1488 украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю применили для ударов по российским объектам почти полторы тысячи беспилотников самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 1488 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо того, украинские войска наносили удары авиабомбами, ракетами и реактивными системами залпового огня (РСЗО). Так, системы ПВО сбили 19 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые дальнобойные ракеты «Нептун».

Военнослужащим группировки войск «Днепр» и силам Черноморского флота также удалось уничтожить восемь безэкипажных катеров ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на пятницу, 12 сентября, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над 13 регионами России 221 летательный аппарат украинских войск. По данным Минобороны, больше всего дронов — 85 — сбили над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский подполковник после возвращения из плена стал командиром бригады ВСУ. Его подразделение массово сдалось в 2022 году

    Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

    Украинские телефонные мошенники переориентировались на другую аудиторию

    Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

    Экс-офицер армии США заявил о тревоге поляков из-за действий Германии

    Москвичам рассказали о погоде в День города и рекорде атмосферного давления

    ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА

    Москвичам рассказали о погоде в День города

    Серебро подорожало до максимума за 14 лет

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости