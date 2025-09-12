Россия
07:51, 12 сентября 2025Россия

Взрыв дрона ВСУ над российским регионом сняли на видео

Момент уничтожения дрона ВСУ над Смоленской областью сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден момент уничтожения летательного аппарата, за взрывом которого следуют искры, разлетающиеся по небу.

По информации губернатора региона Василия Анохина, в результате атак дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили 42 летательных аппарата, уточнил он.

В ночь на пятницу, 12 сентября, ВСУ выпустили по России 221 дрон. Под удар, помимо Смоленской области, попали еще 12 регионов России.

