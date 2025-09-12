«Яндекс Еда» объяснила важность нового тарифа с увеличенным временем доставки

«Яндекс Еда»: Новый тариф сэкономил россиянам 210 миллионов рублей

Сервис «Яндекс Еда» в ноябре 2024 года представил тариф «Выгодно», который предусматривает увеличенное время и сниженную стоимость доставки заказов. Благодаря нему пользователи сервиса сэкономили свыше 210 млн рублей, сделав более 6 млн заказов.

Опция доступна в зонах обслуживания пеших и велокурьеров. Тариф действует как для заказов из ресторанов, так и из магазинов. При выборе данного тарифа доставка занимает 1-1,5 часа — так сервис получает дополнительное время для поиска подходящего курьера.

Для ресторанов и курьеров такие заказы обрабатываются стандартным образом — приготовление блюд начинается после назначения курьера, что обеспечивает сохранение температуры пищи.

Тариф стал популярен в вечернее время с 18:00 до 19:00, а также в периоды повышенного спроса. Как отмечается, чаще всего тариф используют в городах-миллионниках: лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Помимо тарифа «Выгодно» в приложении есть подборка мест с бесплатной доставкой во время повышенного спроса, бесплатные опции самовывоза или доставка роботом. Благодаря этому в первом полугодии 2025 года стоимость доставки еды курьерами-партнерами сервиса снизилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.