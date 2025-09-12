Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 12 сентября 2025Экономика

«Яндекс Еда» объяснила важность нового тарифа с увеличенным временем доставки

«Яндекс Еда»: Новый тариф сэкономил россиянам 210 миллионов рублей
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сервис «Яндекс Еда» в ноябре 2024 года представил тариф «Выгодно», который предусматривает увеличенное время и сниженную стоимость доставки заказов. Благодаря нему пользователи сервиса сэкономили свыше 210 млн рублей, сделав более 6 млн заказов.

Опция доступна в зонах обслуживания пеших и велокурьеров. Тариф действует как для заказов из ресторанов, так и из магазинов. При выборе данного тарифа доставка занимает 1-1,5 часа — так сервис получает дополнительное время для поиска подходящего курьера.

Для ресторанов и курьеров такие заказы обрабатываются стандартным образом — приготовление блюд начинается после назначения курьера, что обеспечивает сохранение температуры пищи.

Тариф стал популярен в вечернее время с 18:00 до 19:00, а также в периоды повышенного спроса. Как отмечается, чаще всего тариф используют в городах-миллионниках: лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Помимо тарифа «Выгодно» в приложении есть подборка мест с бесплатной доставкой во время повышенного спроса, бесплатные опции самовывоза или доставка роботом. Благодаря этому в первом полугодии 2025 года стоимость доставки еды курьерами-партнерами сервиса снизилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Воспитывающую детей пропавшего на СВО бойца россиянку оставили без денег

    Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню

    На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

    Заложивший бомбу у трассы Севастополь — Ялта попал на видео

    Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре новых таинственных сообщения

    Стало известно об обнаружении тел вдовы бойца СВО и его сына в российском регионе

    Офицер ВСУ сдался в плен и стал командиром бригады

    Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости