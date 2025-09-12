Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:26, 12 сентября 2025Бывший СССР

Зеленского заподозрили в причастности к инциденту с дронами в Польше

РИА Новости: Инцидент с дронами в Польше может быть провокацией Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский может быть причастен к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Такое мнение высказал представитель антифашисткого сопротивления Херсона в беседе с РИА Новости.

Он предположил, что дроны могли быть собраны из обломков российских беспилотников, накопленных Киевом за время проведения спецоперации. «А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных», — считает собеседник агентства.

Он отметил, что доказательств на данный момент нет, но указал, что инцидент с дронами выгоден Украине, НАТО и самой Польше, но не России.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвиняют в случившемся Москву.

Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могло произойти по ошибке». Трамп высказался о найденных в Польше «российских» дронах

    В России поддержали идею выдавать бесплатное жилье учителям при одном условии

    Россиянин оплатил миллионный долг по алиментам после одного решения

    Лучшие подруги поссорились из-за новости на вечеринке в честь рождения ребенка

    Певец повторил трюк культовой рок-группы с пенисом и носком и поплатился

    В США обнаружили преимущество украинских Су-27 перед российскими

    Названа главная слабость обороны ВСУ в Донбассе

    Кадыров рассказал о полном доверии к некоторым людям

    Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть

    В России назвали самых высокооплачиваемых специалистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости