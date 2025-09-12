Зеленского заподозрили в причастности к инциденту с дронами в Польше

РИА Новости: Инцидент с дронами в Польше может быть провокацией Зеленского

Владимир Зеленский может быть причастен к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Такое мнение высказал представитель антифашисткого сопротивления Херсона в беседе с РИА Новости.

Он предположил, что дроны могли быть собраны из обломков российских беспилотников, накопленных Киевом за время проведения спецоперации. «А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных», — считает собеседник агентства.

Он отметил, что доказательств на данный момент нет, но указал, что инцидент с дронами выгоден Украине, НАТО и самой Польше, но не России.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвиняют в случившемся Москву.

Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.