Аэропорт Уфы ввел ограничения на фоне удара беспилотника по НПЗ

В аэропорту Уфы ввели ограничения на фоне удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации объяснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Каких-либо других подробностей он не предоставил.

Ранее стало известно, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столбом дыма.