Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 13 сентября 2025Россия

Аэропорт Уфы ввел ограничения на фоне удара беспилотника по НПЗ

Аэропорт Уфы ограничил полеты на фоне удара беспилотника по НПЗ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Legran48D / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Уфы ввели ограничения на фоне удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации объяснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Каких-либо других подробностей он не предоставил.

Ранее стало известно, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столбом дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

    Глава Башкирии подтвердил атаку дрона на НПЗ

    На Западе рассказали о дезинформации против России из-за сигналов GPS

    Европу обвинили в использовании инцидента с БПЛА в Польше в своих целях

    Директора ФБР обвинили в ошибках по делу Кирка

    Аэропорт Уфы ввел ограничения на фоне удара беспилотника по НПЗ

    Собянин ответил на вопрос о салюте на День города

    Еврокомиссию обвинили в опасной лжи о России

    У белорусско-польской границы заметили российские «Искандеры»

    Российский хоккеист сравнил Нью-Йорк и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости