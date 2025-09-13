Эрмитаж и Национальный музей Омана создадут центр-спутник «Эрмитаж – Султанат Оман»

Губернатор Беглов: Центр станет частицей России и Санкт‑Петербурга в Омане

В рамках XI Санкт‑Петербургского международного форума объединенных культур состоялась церемония подписания соглашения между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман о создании центра-спутника «Эрмитаж – Султанат Оман». Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Подписи под документом поставили генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамаль аль-Мусави.

В церемонии подписания соглашения приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и министр наследия и туризма Султаната Оман Салим бен Мухаммад аль-Махруки.

По словам Александра Беглова, 11-й Санкт‑Петербургский международный форум подтвердил, что российскую культуру отметить нельзя. «К нам приехало много гостей со всего мира. Соглашение о создании центра-спутника Государственного Эрмитажа в Султанат Оман — важный шаг в укреплении нашего международного культурного сотрудничества. В Эрмитаже хранится культурное наследие всех народов и всех эпох, в том числе стран Востока. Эрмитаж — символ российской культуры. Центр – спутник нашего главного музея станет частицей России и Санкт‑Петербурга в Омане», — отметил губернатор.

Центр-спутник «Эрмитаж – Султанат Оман» — это совместный проект Эрмитажа и Национального музея. Здание центра «Эрмитаж – Султанат Оман» будет построено в мухафазе Дофар на юге страны.

Сотрудничество между крупнейшими музеями России и Омана продолжается с момента создания Национального музея в 2013 году. Сотрудники музея в Маскате — преимущественно реставраторы — регулярно приезжают в Санкт‑Петербург для участия в стажировках Государственного Эрмитажа. С 2014 года генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский является членом попечительского совета Национального музея Омана.

Первым совместным проектом стала выставка «Оман — страна ладана», открывшаяся в Зимнем дворце в 2020 году. Спустя пять лет сотрудничество между музеями вылилось в создание полномасштабного культурно-исследовательского центра на юге Аравийского полуострова.

