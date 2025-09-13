Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 13 сентября 2025Россия

Эрмитаж и Национальный музей Омана создадут центр-спутник «Эрмитаж – Султанат Оман»

Губернатор Беглов: Центр станет частицей России и Санкт‑Петербурга в Омане
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

В рамках XI Санкт‑Петербургского международного форума объединенных культур состоялась церемония подписания соглашения между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман о создании центра-спутника «Эрмитаж – Султанат Оман». Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Подписи под документом поставили генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамаль аль-Мусави.

В церемонии подписания соглашения приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и министр наследия и туризма Султаната Оман Салим бен Мухаммад аль-Махруки.

По словам Александра Беглова, 11-й Санкт‑Петербургский международный форум подтвердил, что российскую культуру отметить нельзя. «К нам приехало много гостей со всего мира. Соглашение о создании центра-спутника Государственного Эрмитажа в Султанат Оман — важный шаг в укреплении нашего международного культурного сотрудничества. В Эрмитаже хранится культурное наследие всех народов и всех эпох, в том числе стран Востока. Эрмитаж — символ российской культуры. Центр – спутник нашего главного музея станет частицей России и Санкт‑Петербурга в Омане», — отметил губернатор.

Центр-спутник «Эрмитаж – Султанат Оман» — это совместный проект Эрмитажа и Национального музея. Здание центра «Эрмитаж – Султанат Оман» будет построено в мухафазе Дофар на юге страны.

Сотрудничество между крупнейшими музеями России и Омана продолжается с момента создания Национального музея в 2013 году. Сотрудники музея в Маскате — преимущественно реставраторы — регулярно приезжают в Санкт‑Петербург для участия в стажировках Государственного Эрмитажа. С 2014 года генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский является членом попечительского совета Национального музея Омана.

Первым совместным проектом стала выставка «Оман — страна ладана», открывшаяся в Зимнем дворце в 2020 году. Спустя пять лет сотрудничество между музеями вылилось в создание полномасштабного культурно-исследовательского центра на юге Аравийского полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    В США рассказали об уязвимости Зеленского

    США обсудят инцидент с дронами в Польше с НАТО

    Российский офицер семь месяцев сливал ВСУ координаты подразделений ВС РФ

    «Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

    Семью экс-президента Киргизии решили принудительно выселить из дома

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Западу предсказали раскол из-за требований Трампа

    В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

    Умер известный российский бард

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости