17:54, 13 сентября 2025Мир

Европа встревожилась из-за реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше

Reuters: Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Европу встревожила сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«По словам нескольких дипломатических источников, пожелавших остаться анонимными, в Европе реакция на действия Трампа в связи с этим инцидентом варьировалась от недоумения до смятения и беспокойства», — говорится в публикации.

Один из собеседников агентства также заявил, что на данный момент никто в НАТО не чувствует уверенности в отношении США. «Молчание Вашингтона просто оглушительно», — добавил он.

Отмечается, что в Европе сдержанную реакцию Трампа на инцидент интерпретировали как очередное проявление его политики «Америка прежде всего», направленной на то, чтобы европейские союзники взяли на себя большую ответственность за свою безопасность и увеличили собственные расходы по оказанию помощи Украине.

В ночь на 10 сентября дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

