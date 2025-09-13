Бывший СССР
Группа ВСУ попала в окружение в Харьковской области

Группа ВСУ попала в окружение возле села Амбарного в Харьковской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francisco Seco / AP

Группа 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение возле села Амбарного в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Идет уничтожение группы ВСУ. Речь о 143-й отдельной механизированной бригаде, усиленной военнослужащими 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, группа солдат ВСУ попала в окружение в лесном массиве неподалеку от Амбарного.

Ранее украинский аналитический паблик Deep State сообщил, что Вооруженные силы России вновь использовали для наступления газовую трубу, на этот раз — для наступления на Купянск в Харьковской области.

