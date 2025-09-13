Красивый петербургский кот едва не сжег квартиру хозяев

Красивый кот едва не сжег квартиру хозяев в Санкт-Петербурге, когда просил еды

Красивый кот едва не сжег квартиру хозяев в Санкт-Петербурге, когда просил у хозяев еды. Об этом пишет Telegram-канал «112».

«Пожар начался ночью в квартире многоэтажного дома. На кухне загорелся пластиковый аэрогриль. Пожар, как выяснилось, устроил питомец. Дознаватели установили, что сенсорная плита без блокировки сработала, когда ночью по ней прошелся лапками кот», — отмечается в сообщении.

Как уточняют авторы материала, кот обладает очень выразительной внешностью. Прежде всего, своим зорким взглядом, что и привлекло внимание к истории с пожаром.

В 2023 году в Санкт-Петербурге жительница Невского района попала в реанимацию с ножевым ранением живота и обвинила в произошедшем своего кота. Как стало известно, 8 ноября около 16:00 женщина вернулась с ночной смены и выпила три бутылки пива на голодный желудок. Затем она взяла нож, чтобы приготовить себе еду, но споткнулась о кота и упала прямо на лезвие. В результате россиянку доставили в Александровскую больницу с проникающим ранением живота.