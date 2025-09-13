Мир
04:31, 13 сентября 2025

Министр обороны Германии запрашивал помощь Украине больше одобренной

Bild: Писториус запрашивал для Украины на €10 млрд больше, чем было одобрено
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус запрашивал для помощи Украине на 10 миллиардов евро больше, чем было одобрено правительством. Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что Писториус предлагал выделить Украине 15,8 и 12,8 миллиарда евро на 2026 и 2027 годы соответственно. Правительство Германии, в свою очередь, одобрило транши по 9 миллиардов евро.

Подчеркивается, что из-за этого часть оборонных контрактов с Украиной будут приостановлены, а меры поддержки — сокращены или отменены.

«Значения, учтенные при подготовке бюджета, были совместно согласованы федеральным министром финансов и федеральным министром обороны, поэтому по этому вопросу существует полное согласие», — ответили в правительстве на запрос газеты.

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов.

