22:20, 13 сентября 2025Наука и техника

Новейший российский БТР-22 на улицах Гродно

Новейший российский БТР-22 на улицах белорусского Гродно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новейший БТР-22 на улицах белорусского города Гродно, пишет Telegram-канал «Осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, что у БТР-22 российская символика. Сообщается, что техника перебрасывается для участия в учениях «Запад-2025», которые охватывают Витебскую, Минскую и Гродненскую области.

Ранее в Белоруссии на границе с Польшей заметили российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». «Польская граница и "Искандеры"», — говорится в подписи к ролику, в котором можно увидеть размещенные на трассе пусковые машины ОТРК.

