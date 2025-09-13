Новейший российский БТР-22 на улицах Гродно

Новейший российский БТР-22 на улицах белорусского Гродно

Новейший БТР-22 на улицах белорусского города Гродно, пишет Telegram-канал «Осведомитель».

На опубликованных кадрах видно, что у БТР-22 российская символика. Сообщается, что техника перебрасывается для участия в учениях «Запад-2025», которые охватывают Витебскую, Минскую и Гродненскую области.

Ранее в Белоруссии на границе с Польшей заметили российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». «Польская граница и "Искандеры"», — говорится в подписи к ролику, в котором можно увидеть размещенные на трассе пусковые машины ОТРК.