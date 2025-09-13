У белорусско-польской границы заметили российские «Искандеры»

Бывший СССР
У белорусско-польской границы заметили российские ОТРК «Искандер»
Иван Потапов
В Белоруссии на границе с Польшей заметили российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Condottiero.

«Польская граница и "Искандеры"», — говорится в подписи к ролику, в котором можно увидеть размещенные на трассе пусковые машины ОТРК.

Ранее Минобороны РФ в Telegram рассказало о старте совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025».

Также в сентябре Эстония и Литва частично закрыли небо на время военных учений России и Белоруссии.

В январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня» заявил, что Минск может нанести непоправимый ущерб любому потенциальному агрессору благодаря ракетному комплексу «Искандер-М», тактическому ядерному оружию и ракетной системе «Орешник».

