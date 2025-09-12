Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 12 сентября 2025Мир

Эстония и Литва частично закрыли небо на время учений России и Белоруссии

Эстония и Литва частично закрыли небо на время военных учений РФ и Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эстония и Литва частично закрыли небо на время военных учений России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом пишет агентство ERR.

Как отмечается, данное предложение внесено Силами обороны Эстонии и подтверждено министром обороны Ханно Певкуром. По словам последнего, Эстония и Латвия «согласились с целесообразностью совместного согласования ограничений в ночное время».

«Бесполетная зона будет действовать в ближайшие недели с 20:00 до 07:00. В течение этого периода обычная деятельность гражданской авиации, включая использование любительских дронов, запрещена», — сказано в статье.

Уже четыре страны ограничили воздушное пространство на период учений. Ранее это сделали Польша и Латвия.

Утром 12 сентября сообщалось, что на военных полигонах России и Белоруссии стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил «Запад-2025». Как сообщалось, Польша в связи с военными мероприятиями направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией.

В ночь на 10 сентября этого года дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 БПЛА. В Варшаве обвинили в случившемся Москву.

В Минобороны России ответили, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные дроны физически не могли пролететь такое расстояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал одну из важнейших задач культуры

    Эстония и Литва частично закрыли небо на время учений России и Белоруссии

    Посол отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше

    Путин назвал бесценный дар России

    Украинский БПЛА пытался атаковать Запорожскую АЭС

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Путин порассуждал на тему мира будущего

    Невестка Виктории Бекхэм обнажила грудь в рекламе для бренда

    На Западе заявили об усиливающейся критике курса НАТО по Украине

    ХАМАС опровергло гибель своего лидера в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости